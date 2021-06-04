Строительство второго цементного завода в Пермском крае начнется в этом году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Строительство нового цементного завода в моногороде Чусовой Пермского края начнется в 2021 году. Об этом рассказал ТАСС губернатор региона Дмитрий Махонин проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Соглашение о создании цементного завода в Пермском крае было подписано на полях ПМЭФ в июне 2019 года, но активная стадия строительства так и не началась. Ожидается, что мощность производства должна составить порядка 300 тыс. тонн в год, стоимость проекта оценивается в 2,3 млрд рублей.

"Строительство будет начато в этом году, стройка продолжится до 2023 года. Планируется создание порядка 400 новых рабочих мест, что очень ценно для моногорода Чусовой", - рассказал Махонин.

Также глава региона отметил, что на данный момент в Пермском крае сосредоточено порядка 7% объема российского производства цемента.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.