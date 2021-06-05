На ремонт дорог в Новгородской области в 2021 году направят 3,5 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Около 3,5 млрд рублей направят на ремонт 332 км региональных и межмуниципальных дорог в Новгородской области и 19 км дорог в Великом Новгороде. Об этом сообщил на Петербургском международном экономическом форуме в интервью ТАСС глава региона Андрей Никитин.

"В рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" на территории Новгородской области в 2021 году запланировано отремонтировать 332 км региональных и межмуниципальных автомобильных дорог и 19 км местных дорог в Великом Новгороде. На эти цели заложено финансирование в размере 3,5 млрд рублей, из которых 405 млн - федеральные средства", - сказал губернатор.

В рамках реализации программы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2021 году продолжится реконструкция автомобильной дороги Новая - Замостье в Маловишерском районе. В этом году на реконструкцию участка протяженностью 6,6 км предусмотрено 159,3 млн рублей, из которых 80,2 млн - федеральные средства. По словам Никитина, в прошлом году область выполнила план по ремонту дорог на 200% от установленных значений, в этом году регион планирует выйти на те же показатели.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.