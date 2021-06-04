Депутат предложил ограничить дистрибуцию иностранного контента для онлайн-кинотеатров

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Распространение эксклюзивных прав на иностранный контент в рамках одного аудиовизуального сервиса (АВС) в России могут ограничить, соответствующие законодательные меры обсуждаются. Об этом в пятницу сообщил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Я предлагаю ограничить возможности развития дочек иностранных АВС в России: ввести ограничение на дистрибуцию иностранного контента в рамках одной аудиовизуальной платформы, зафиксировать право правительственной комиссии устанавливать ограничения на использование таких библиотек одной площадкой на эксклюзивных условиях", - рассказал он о сути инициативы.

При этом планируемое регулирование, отметил парламентарий, не исключает возможность создания партнерств между российскими и зарубежными площадками. Результатом должен стать запрет на использование российских АВС "для фактической ретрансляции иностранных библиотек контента". "Мы фактически здесь стимулируем локализацию прав на контент у российских компаний, с одной стороны, и не допускаем ограничения конкуренции на основе доступа к использованию библиотек контента зарубежных платформ", - пояснил депутат.

Горелкин признал, что предлагаемая мера является "абсолютно протекционистской". "Она обсуждается", - проинформировал он, заверив, что речь не идет ограничении самого иностранного контента. "Я говорил про дистрибуцию. Мы защищаем платформы от очень простой ситуации: приходит гипотетический Disney и забирает лицензии на ретрансляцию своего контента. И это сильно обедняет библиотеки нашего российского контента и ставит в неравные условия российских и иностранных игроков", - считает Горелкин.

Депутат добавил, что законопроект о регулировании АВС будет значительно переработан после возражений со стороны отрасли. "Мы будем разделять процессы владения и управления [АВС]", - уточнил Горелкин.

В декабре прошлого года Горелкин внес в Госдуму законопроект, запрещающий иностранцам владеть долей в размере более 20% в АВС, преимущественно направленных на российскую аудиторию. По словам автора инициативы, идея законодательного регулирования АВС заключается в том, чтобы крупные зарубежные игроки не могли монополизировать всю российскую отрасль онлайн-кинотеатров. Документ встретил сопротивление отрасли, поэтому его серьезно переработают, указывал парламентарий.