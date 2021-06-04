О чем говорил Владимир Путин на встрече с представителями мировых информагентств. Главное

Президент России Владимир Путин в пятницу по видеосвязи пообщался с представителями мировых информационных агентств. Мероприятие, организованное агентством ТАСС, прошло в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) уже в седьмой раз. Модератором встречи стал гендиректор ТАСС Сергей Михайлов.

В этом году к общению с президентом России приглашены руководители новостных агентств из Австрии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Италии, Катара, Китая, Южной Кореи, США, Турции, Франции и Японии.

Путин признался, что на встречах с руководителями мировых информационных агентств начинается "самое интересное". Глава государства сравнил эту часть программы с "десертом на сладкое".

О борьбе с коронавирусом и его последствиями

Президент России призвал объединять усилия, чтобы не допустить возобновления пандемии. Он подчеркнул, что мир еще не справился с трудностями, связанными с распространением коронавируса, и странам нужно продолжить борьбу с пандемией. "Если где-то в мире будут оставаться очаги этой инфекции, то эти очаги могут послужить триггером для того, чтобы они распространялись опять на всю планету".

По словам Путина, Россия направила на борьбу с пандемией примерно 4,5% ВВП и средства использовали эффективно. Президент отметил, что для "России это много".

Глава государства считает, что российским властям удалось решить несколько важных вопросов, хотя вызванный пандемией спад в экономике стал самым большим за послевоенное время.

Президент заявил, что по итогам миллионов сделанных прививок российской вакциной "Спутник V" не выявлено летальных исходов. Путин выразил надежду, что их не будет и в дальнейшем.

Российский лидер отметил, что страны не должны выстраивать партнерские отношения по принципу "дружить против кого-то".

Спор вокруг Курил

Ни Советский Союз, ни Россия никогда не соглашались на передачу Японии четырех южных Курильских островов, заявил Путин. Он напомнил, что "японская позиция, она очень часто менялась, начиная с 1956 года, где речь шла о двух островах".

В этом вопросе, отметил глава государства, необходимо учитывать положение Конституции России по запрету отчуждения территорий. Путин заключил, что нужно продолжать обсуждение заключения мирного договора Москвы и Токио.

Проблема ядерного оружия

Ядерную проблему КНДР нужно решать не дальнейшими санкциями, а гарантиями безопасности, считает президент России.

Путин добавил, что Россия категорически против распространения в мире ядерного оружия, в КНДР это знают.

Отношения с Китаем и Индией