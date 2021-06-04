О чем говорил Владимир Путин на встрече с представителями мировых информагентств. Главное

Президент России Владимир Путин в пятницу по видеосвязи пообщался с представителями мировых информационных агентств. Мероприятие, организованное агентством ТАСС, прошло в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) уже в седьмой раз. Модератором встречи стал гендиректор ТАСС Сергей Михайлов.
В этом году к общению с президентом России приглашены руководители новостных агентств из Австрии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Италии, Катара, Китая, Южной Кореи, США, Турции, Франции и Японии.
Путин признался, что на встречах с руководителями мировых информационных агентств начинается "самое интересное". Глава государства сравнил эту часть программы с "десертом на сладкое".
О борьбе с коронавирусом и его последствиями
- Президент России призвал объединять усилия, чтобы не допустить возобновления пандемии. Он подчеркнул, что мир еще не справился с трудностями, связанными с распространением коронавируса, и странам нужно продолжить борьбу с пандемией. "Если где-то в мире будут оставаться очаги этой инфекции, то эти очаги могут послужить триггером для того, чтобы они распространялись опять на всю планету".
- По словам Путина, Россия направила на борьбу с пандемией примерно 4,5% ВВП и средства использовали эффективно. Президент отметил, что для "России это много".
- Глава государства считает, что российским властям удалось решить несколько важных вопросов, хотя вызванный пандемией спад в экономике стал самым большим за послевоенное время.
- Президент заявил, что по итогам миллионов сделанных прививок российской вакциной "Спутник V" не выявлено летальных исходов. Путин выразил надежду, что их не будет и в дальнейшем.
- Российский лидер отметил, что страны не должны выстраивать партнерские отношения по принципу "дружить против кого-то".
Спор вокруг Курил
- Ни Советский Союз, ни Россия никогда не соглашались на передачу Японии четырех южных Курильских островов, заявил Путин. Он напомнил, что "японская позиция, она очень часто менялась, начиная с 1956 года, где речь шла о двух островах".
- В этом вопросе, отметил глава государства, необходимо учитывать положение Конституции России по запрету отчуждения территорий. Путин заключил, что нужно продолжать обсуждение заключения мирного договора Москвы и Токио.
Проблема ядерного оружия
- Ядерную проблему КНДР нужно решать не дальнейшими санкциями, а гарантиями безопасности, считает президент России.
- Путин добавил, что Россия категорически против распространения в мире ядерного оружия, в КНДР это знают.
Отношения с Китаем и Индией
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Глава государства сообщил, что Россия и Китай смогли удержать товарооборот на уровне $100 млрд в 2020 году, несмотря на пандемию. Москва и Пекин могут выйти на показатель в $200 млрд к 2024 году. Президент назвал взаимодействие в сфере экономики одним из ключевых направлений между Пекином и Москвой. Россия и Китай, по словам президента, имеют очень много совпадающих интересов, это лежит в основе развития двусторонних отношений.
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Путин указал, что у России и Индии существует целый ряд направлений для взаимодействия. "Это и экономика, причем здесь и энергетика, и высокие технологии, и агропромышленный комплекс. Индия - единственный партнер, с которым мы идем на совместную разработку и производство на индийской территории современных систем вооружений, в том числе ракетной техники", - добавил российский лидер. Путин уверен, что российско-индийские отношения продолжат свое поступательное развитие.
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Отвечая на просьбу прокомментировать участие Индии в Индо-Тихоокеанской стратегии США, в которой также задействованы Австралия и Япония, Путин отметил, что не должен давать этому какие-то оценки.
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Глава государства уверен, что лидеры Китая и Индии Нарендра Моди и Си Цзиньпин всегда смогут найти решение проблем в двусторонних отношениях. "Главное - чтобы им не мешали внерегиональные державы", - сказал Путин.