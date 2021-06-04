Пермский край подготовит заявки для получения инфраструктурных кредитов на 42 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Пермский край готовит документацию для оформления заявки на получение инфраструктурных кредитов на общую сумму 85 млрд рублей, сообщил ТАСС губернатор региона Дмитрий Махонин во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы презентовали три проекта: пермское наземное метро стоимостью порядка 25 млрд, универсальный дворец спорта со строительством жилья на 5 млрд рублей, строительство дороги Губах - Кунья стоимостью порядка 12 млрд рублей. Проектно-сметная документация по трем из четырех этих проектов мы подготовим в этом году", - сказал Махонин, отвечая на вопрос о сумме инфраструктурных кредитов, которые намерен запросить Пермский край.

Пермское наземное метро будет включать в себя организацию пригородного и внутриагломерационного сообщения с 50 высокими платформам. Проект подразумевает создания транспортного кольца диаметром порядка 40 км.

Протяженность автомобильной дороги Губах - Кунья, стоимость строительства в разное время менялась от 12 до 26 млрд рублей, составит порядка 55 км. Также речь идет о проекте реновации территории возле универсального дворца спорта "Молот", в рамках которого планируется построить бассейн и несколько жилых домов.

21 апреля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что субъекты РФ смогут получить инфраструктурные бюджетные кредиты под 3% годовых сроком на 15 лет, до 2024 года на эти цели будет выделено в общей сложности 500 млрд рублей. Путин также отметил, что предоставлять кредиты будут под полным контролем федерального казначейства и только под конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.