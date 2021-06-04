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Пандемия COVID-19
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Путин заявил, что объем средств на борьбу с пандемией в России составил 4,5% ВВП

Для России это много, отметил президент

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Россия направила на борьбу с пандемией примерно 4,5% ВВП, эти средства были эффективно использованы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая в пятницу встречу с руководителями мировых информационных агентств, организованную ТАСС. Модератором мероприятия выступил гендиректор ТАСС Сергей Михайлов.

"Мы, на мой взгляд, достаточно точно и эффективно использовали те средства, которые выделяли на преодоление последствий этого кризиса. И вообще в ходе борьбы с кризисом. Мы выделили на эти цели примерно 4,5% ВВП, для России это много", - указал Путин, говоря о борьбе с пандемией.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
ПМЭФ-2021
Путин на ПМЭФ проводит встречу с главами мировых информационных агентств
Модератором мероприятия выступил гендиректор ТАСС Сергей Михайлов
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