Путин: любое партнерство между странами не должно быть направлено против других

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Страны не должны выстраивать партнерские отношения по принципу "дружить против кого-то". Об этом заявил в пятницу президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств, организованной ТАСС. Модератором встречи стал гендиректор ТАСС Сергей Михайлов.
"Полагаю, что любое партнерство между странами не должно быть направлено на то, чтобы дружить по принципу "против кого-то". Нужно дружить друг с другом для того, чтобы добиваться общих целей, чтобы решать стоящие перед государствами задачи", - сказал российский лидер.
Отвечая на просьбу прокомментировать участие Индии в Индо-Тихоокеанской стратегии США, в которой также задействованы Австралия и Япония, Путин отметил, что не должен давать этому какие-то оценки.
"Страна имеет право принимать суверенное решение о том, с кем, как и в каком качестве выстраивать свои отношения", - подчеркнул Путин.