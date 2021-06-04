Путин: любое партнерство между странами не должно быть направлено против других

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Страны не должны выстраивать партнерские отношения по принципу "дружить против кого-то". Об этом заявил в пятницу президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств, организованной ТАСС. Модератором встречи стал гендиректор ТАСС Сергей Михайлов.

О чем говорил Владимир Путин на встрече с представителями мировых информагентств.

О чем говорил Владимир Путин на встрече с представителями мировых информагентств. Главное

"Полагаю, что любое партнерство между странами не должно быть направлено на то, чтобы дружить по принципу "против кого-то". Нужно дружить друг с другом для того, чтобы добиваться общих целей, чтобы решать стоящие перед государствами задачи", - сказал российский лидер.

Отвечая на просьбу прокомментировать участие Индии в Индо-Тихоокеанской стратегии США, в которой также задействованы Австралия и Япония, Путин отметил, что не должен давать этому какие-то оценки.

"Страна имеет право принимать суверенное решение о том, с кем, как и в каком качестве выстраивать свои отношения", - подчеркнул Путин.