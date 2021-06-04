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ПМЭФ-2021

Путин поделился, что на встречах с информагентствами на ПМЭФ начинается "самое интересное"

Глава государства в шутку сравнил эту часть программы с "десертом на сладкое"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что на встречах с руководителями мировых информационных агентств, завершающих день его работы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), начинается "самое интересное". Глава государства в шутку сравнил эту часть программы с "десертом на сладкое".

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О чем говорил Владимир Путин на встрече с представителями мировых информагентств.

"Я очень рад вас всех приветствовать. Наши встречи в рамках Петербургского международного экономического форума стали регулярными, они всегда завершают, во всяком случае, для меня, день работы на форуме", - сказал Путин, открывая мероприятие.

Он с улыбкой заметил, что встречи с информагентствами в его программе на ПМЭФ остаются "как бы на десерт, на сладкое". "Самое интересное начинается на наших встречах с вами. Надеюсь, так будет и в этот раз", - сказал Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПМЭФ-2021
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