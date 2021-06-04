Чернов заявил, что технологии проекта "Восток Ойл" снизят углеродный след компании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Технологии, которые "Роснефть" планирует применять при реализации своего флагманского проекта "Восток Ойл", будут снижать углеродный след добычи. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) директор проекта Владимир Чернов.

"Мы стремимся к тому, чтобы технологии, которые мы применяем сегодня при реализации проекта, не только бы минимизировали углеродный след нашего барреля, но были бы еще и экономически эффективны", - отметил он.

В качестве примера Чернов привел использование в проекте "Восток Ойл" новых танкеров высокого ледового класса Arc7, которые изготавливаются на судоверфи "Звезда". "Во-первых, они работают на сжиженном природном газе - экологически чистом топливе. Во-вторых, это топливо получается из попутного газа, что дает нам ощутимую синергию по утилизации. Третье - танкер имеет высокий ледовый класс, что позволяет ему большую часть года двигаться без сопровождения ледокола. Это сокращает затраты, а заодно и совокупный углеродный след, потому что у ледокола он тоже есть", - пояснил он.

Проект "Восток ойл" на Таймыре включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Добыча углеводородов на проекте "Восток ойл" может начаться в 2024 г. и может быть доведена до 100 млн т в год уже в начале следующего десятилетия. В декабре 2020 г. "Роснефть" закрыла сделку по продаже 10% "Восток ойл" швейцарскому трейдеру Trafigura за 7 млрд евро.