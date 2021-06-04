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Moody’s сохранило рейтинг России на уровне "Ваа3" со стабильным прогнозом

Moody’s сохранило рейтинг России на уровне "Ваа3" со стабильным прогнозом - агентство.

ПМЭФ-2021
Директор проекта "Восток ойл" заявил о его рентабельности даже при цене нефти $25-30
Владимир Чернов отметил, что "Восток ойл" - это очень живучий проект"
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