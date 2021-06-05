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Путин: Россия не уходит сознательно от доллара, она вынуждена это делать

Россия не уходит сознательно от доллара, она вынуждена это делать - Путин.

ПМЭФ-2021
Решетников заявил, что ВВП России в апреле вырос на 10,7%
Поддержку ВВП, по оценке Минэкономразвития, оказывают производственные и связанные с ними отрасли
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