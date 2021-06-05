Песков: церемония по случаю укладки первой нитки "Северного потока - 2" не планируется

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Официальная церемония с участием президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель по случаю завершения линейной укладки первой нитки газопровода "Северный поток - 2" пока не планируется. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Пока нет планов по совместному мероприятию [официальной церемонии, посвященной завершению укладки первой нитки газопровода]. Я думаю, что, когда мы подойдем уже вплотную к завершению проекта, тогда уже будет компания-оператор поднимать этот вопрос", - сказал Песков.

По его словам, "потребуется еще время, наверное, вряд ли первую нитку отдельно будут открывать". "Еще предстоит закачать газ, выкачать воду. То есть там целая компрессорная станция. Поэтому здесь еще, конечно, много доделок предстоит, хотя они будут уже гораздо легче, чем морская прокладка труб. Но еще какое-то время потребуется", - добавил пресс-секретарь. При этом затруднился ответить на вопрос, когда газ может пойти по трубе.

Песков выразил сомнение, что завершение укладки специально приурочивали ко дню выступления Путина на ПМЭФ: "Я не думаю, что к этому дню старались закончить, но, по крайней мере, эти новости совпали со временем проведения однозначно. Это достаточно сложный проект, чтобы как-то его подгонять под какие-то конкретные даты".