Россия ввела запрет на экспорт гречихи

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Россия ввела временный запрет на вывоз гречихи, эта мера будет действовать до 31 августа 2021 года. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 30 апреля 2021 года.

Согласно документу, временный запрет не распространяется на товары, вывозимые из России для оказания международной гуманитарной помощи и в качестве припасов, а также для военных баз РФ за рубежом и для российских организаций в Байконуре и на Шпицбергене. Кроме того, запрет не коснется транзитных товаров, перемещаемых через территорию РФ, или товаров, переправляемых из одной части России в другую через территории других стран.

По данным Минсельхоза РФ, с ноября 2020 года отмечается существенное увеличение экспорта гречихи и гречневой крупы в ряд стран на фоне сложившейся мировой конъюнктуры. При этом в министерстве уверены, что текущие объемы производства в России позволяют полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп, в том числе гречневой. Валовый сбор гречихи в РФ в 2020 году составил 893 тыс. тонн (+13,6% к уровню 2019 года).