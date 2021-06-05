Глава Associated Press назвал встречу Путина с информагентствами полезной и своевременной

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина с руководителями мировых информационных агентств была очень полезной и своевременной. Такую оценку этому мероприятию, состоявшемуся в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), дал в беседе с корреспондентом ТАСС президент американского информационного агентства Associated Press (AP) Гэри Прюитт.

О чем говорил Владимир Путин на встрече с представителями мировых информагентств.

О чем говорил Владимир Путин на встрече с представителями мировых информагентств. Главное

"Это замечательная возможность, которая нам редко выпадает, - задавать любые вопросы по любым темам главе важного государства, слышать вопросы от таких разных стран. Это совершенно не похоже ни на какие другие возможности [такого рода], которые мне выпадают", - сказал Прюитт.

"Видишь точку зрения другой страны и получаешь прямой ответ президента Путина на зачастую прямой вопрос. Мы очень ценим эту возможность. [Такое случается] крайне редко. А в наши дни, считаю, еще реже, поскольку сокращается число [государственных] лидеров, готовых участвовать в таких встречах", - подчеркнул глава Associated Press. Штаб-квартира агентства, штатные и внештатные сотрудники которого работают более чем в 100 государствах, находится в Нью-Йорке.

На взгляд Прюитта, "вопросы [в дискуссии с Путиным] были откровенные, полные". "Это была очень хорошая сессия, и я счастлив был принять в ней участие", - подтвердил президент AP.

"Да, это было очень полезно. И я высоко ценю и участие президента Путина, и то, что ТАСС занимался всей подготовкой [встречи]. Это редкое событие. И нам повезло, что мы смогли принять в нем участие", - отметил Прюитт.

В преддверии женевского саммита

Он обратил особое внимание на то, что российский лидер пообщался с мировой прессой в преддверии встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве.

"Я бы сказал, что по-настоящему высоко ценю организацию ТАСС этого интервью с президентом Путиным. Оно состоялось в важный момент: менее чем за две недели до его встречи с президентом Байденом в Женеве. Так что это оказалось весьма своевременным. И я действительно высоко ценю подготовку ТАСС этой [встречи]", - заявил Прюитт.

"И мы понимаем, - заверил он, - что встречу нужно было проводить в удаленном режиме в связи со сложностью совершения международных поездок в период пандемии". "Тем не менее мне не хватает белых ночей Санкт-Петербурга", - добавил с улыбкой президент Associated Press.

Он несколько раз поблагодарил за работу всех организаторов мероприятия. "В организационном плане [все] сработало очень хорошо. <...> Прошло без сучка, без задоринки", - убежден Прюитт. "Прошло великолепно. Я участвовал в таком числе онлайн-встреч, когда бывало так много технических сложностей. В нынешней ничего такого не было", - уточнил руководитель главного американского информационного агентства.

Кроме того, продолжал он, "имел место очень широкий охват тем", Путину было задано порядка 16 вопросов.

"Поскольку встреча в Женеве состоится менее чем через две недели и отношения между Россией и Соединенными Штатами находятся почти на самом низком в истории уровне, я спрашивал, какие шаги следует сделать Соединенным Штатам для повышения доверия и уровня сотрудничества между двумя странами, какие шаги следует сделать в этих целях и России", - поведал Прюитт.

С его точки зрения, Путин "дал интересный ответ". "Но мне кажется, он приберег свой настоящий ответ для Женевы", - признался глава Ассошиэйтед Пресс. По его словам, Путин говорил о необходимости уважения интересов друг друга, напомнил, что не Москва стала инициатором применения в двусторонних отношениях таких мер, как санкции. "Думаю, он приберег полный ответ для Женевы", - повторил Прюитт.

В прошлом он возглавлял американский издательский концерн "Макклатчи", выпускающий в 14 штатах 29 ежедневных газет общим тиражом от 1,6 млн до 2,4 млн экземпляров.

Седьмая встреча

Мероприятие, организованное агентством ТАСС, состоялось в рамках ПМЭФ уже в седьмой раз. Участники таких встреч, которые до пандемии проходили в Санкт-Петербурге очно, традиционно могут в свободном режиме, без фиксированной повестки, обсудить с российским лидером актуальные темы внутренней и внешней политики РФ. В этом году к общению с президентом России были приглашены руководители новостных агентств из Австрии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Италии, Катара, Китая, Южной Кореи, США, Турции, Франции и Японии. Модератором встречи выступил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Как ранее заявлял сам президент России, этот уникальный формат общения с руководством крупнейших международных информационных агентств позволяет ему заявить о своей позиции по вопросам фундаментального характера, которые представляют большой интерес.