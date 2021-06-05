На Кубани рассматривают возможность увеличить курортный сбор для гостей премиум отелей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края рассматривают вопрос увеличения курортного сбора с 10 рублей до 50 рублей для отелей премиум-сегмента. Об этом в кулуарах Петербургского экономического форума (ПМЭФ) сообщил ТАСС вице-губернатор Игорь Галась.

Курортный сбор на Кубани взимается с середины 2018 года. Размер сбора составляет 10 рублей, средства направляют на благоустройство территорий в населенных пунктах, где он взимается. С 1 января 2020 г. количество территорий, где взимается сбор, увеличилось до 11.

"Сейчас есть предельная планка - 100 рублей (согласно федеральному закону - прим. ТАСС), больше он не может быть. Мы рассматриваем и обсуждаем вопрос повышения до 50 рублей для отелей с высокой звездностью", - сказал Галась.

Он уточнил, что в этом году заканчивается эксперимент по курортному сбору в стране, в дальнейшем он, скорее всего, будет постоянным платежом, однако с некоторыми изменениями.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.