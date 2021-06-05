Экспорт рыбопродукции из России в Китай в 2021 году упал в пять раз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Объем поставок рыбопродукции из России в Китай в 2021 году упал в пять раз и, по данным на 2 мая, составил 84 тыс. тонн. Об этом журналистам в кулуарах ПМЭФ сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Объем экспорта российской рыбопродукции в Китай по сравнению с предыдущим годом существенно снизился: экспорт рыбопродукции упал почти в пять раз. На 2 мая отправлено 84 тыс. тонн. В прошлом году за этот же период - 389 тыс. тонн", - сказал он.

По его данным, объемы поставок продукции птицеводства за этот период упали на 29%. Данкверт отметил, что на сложившуюся ситуацию значительно повлиял запрет, введенный властями провинций на поставки рыбопродукции трюмными партиями (ранее это был одним из основных способов доставки рыбы из районов промысла в Китай - прим. ТАСС), а также увеличившийся срок растаможивания.

"Переговоры с компетентным органом Китая проводятся на постоянной основе. Однако ситуация осложняется эпидемической ситуацией в России по коронавирусу и регулярными выявлениями Китаем генетического материала коронавируса на упаковке российской продукции", - отметил глава Россельхознадзора.

Упаковка

Он сообщил о том, что с начала проведения Китаем таких исследований генетический материал коронавируса был выявлен властями Китая на упаковке продукции 28 российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов, трех предприятий по производству продукции птицеводства и одного предприятия по производству фанеры.

Из них 17 случаев выявления коронавируса на рыбопродукции, три - на продукции птицеводства, а также один - на фанере были отмечены китайской стороной в 2021 году.

Данкверт подчеркнул, что геном коронавируса выявляется властями Китая преимущественно на внешней упаковке российской продукции, то есть контаминация груза возможна на любом этапе - от места хранения в России до транспортировки и разгрузки на территории Китая. Вместе с тем, российские производители внедрили меры контроля на предприятиях: работники подвергаются тестированию и вакцинации, грузы перед отгрузкой - дезинфекции.

Россельхознадзор также проводит исследование продукции на наличие генома коронавируса перед отправкой грузов в Китай, а также предпринимает другие меры - разработку и перевод рекомендаций, дезинфекцию, переобследование предприятий, согласование нового сертификата и условий поставок и другие.

Он добавил, что 657 из 840 российских предприятий уже прошли переобследование на соответствие требованиям Китая. Еще 146 предприятий являются сезонными, их переобследование будет проведено после возобновления работы. Более 30 предприятий обследование не прошли.

"Однако, в сложившейся ситуации не следует ожидать скорого возобновления прежних объемов экспорта", - заключил Данкверт.