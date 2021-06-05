Движение на федеральной трассе А-331 "Вилюй" восстановили

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Автомобильное движение по перекрытому ранее из-за дыма участку федеральной трассы "Вилюй" восстановлено, сообщает пресс-службу ФКУ Упрдор "Вилюй".

"В связи с уменьшением уровня задымленности и улучшением видимости на участке км 718 - км 719 федеральной автодороги А-331 "Вилюй" движение осуществляется в штатном режиме. Обращаемся к водителям транспортных средств с призывом соблюдать осторожность и бдительность при движении, выбирать скоростной режим движения транспорта исходя из погодных условий", - сообщает учреждение.

Ранее этот участок был перекрыт для движения авто в связи с ведением ЧС муниципального характера из-за лесных пожаров и высокой задымленностью.

В субботу лесопожарные формирования тушат лесной пожар в 10 км от села Мар Нюрбинского района. По данным властей, угрозы населенном пункту и объектам экономики нет. Всего в районе действует три лесных пожара на общей площади более 480 га. К тушению привлечена авиация МЧС России, дополнительно направлены 19 работников ГАУ "Якутлесресурс", ФБУ "Авиалесоохрана", работает вертолет Ми-8 с ВСУ.

Федеральная автомобильная дорога А331 "Вилюй" продолжает строиться, она должна соединить Иркутскую область и Якутию. Предполагается, что маршрут трассы будет проходить из Тулуна Иркутской области через Братск, Усть-Кут, Мирный с конечной точкой в Якутске. Длина трассы составит до 3 тыс. км. В настоящее время функционируют несколько участков трассы.