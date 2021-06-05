Сумма подписанных Петербургом на ПМЭФ соглашений превысила 200 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Общая сумма соглашений, подписанных Санкт-Петербургом в этом году на международном экономическом форуме, уже превысила 200 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Петербургский международный экономический форум проходит на самом высоком уровне. Это не только заслуга Санкт-Петербурга: чтобы мы могли первыми в мире провести очно такое крупное международное мероприятие, нужно было постараться всей стране. Президент дал высокую оценку деловой активности Петербурга. Глава государства отметил нас среди лидеров нового рейтинга АСИ - Национального рейтинга качества жизни в субъектах Федерации, отметил, что мы вкладываем серьезные ресурсы в развитие инфраструктуры для жизни людей. Итоги Форума это подтверждают: общая сумма контрактов на сейчас - более 200 млрд рублей", - сказал Беглов.

Крупные проекты будут реализованы с Банком ВТБ. Среди них - развитие аэропорта Пулково на сумму 80 млрд рублей, строительство скоростной магистрали с объемом инвестиций 180 млрд рублей. Правительство и группа компаний МИБС подписали соглашение, которое предполагает создание в городе Центра протонной терапии для оказания высокотехнологичной помощи при онкологических заболеваниях. Это крупнейший проект в области здравоохранения с объемом инвестиций 5,5 млрд рублей.

ПМЭФ дал возможность городу не только найти инвесторов в крупные проекты, но и укрепить связи с регионами России, а также подписать новые соглашения о сотрудничестве. Одно из самых масштабных соглашений подписано Петербургом, Ленинградской и Калининградской областями и АО "ИК "РЖД-Инвест". В соответствии с ним, на берегу Финского залива и Балтийского моря будут созданы сети маршрутов и туристическая инфраструктура. В рамках проекта будут созданы 11 яхтенных марин, новые международные маршруты - с Финляндией и Эстонией. В приграничных маринах появятся дополнительные пункты пропуска.

Культура и энергетика

На форуме Петербург впервые заключил соглашение о сотрудничестве с Амурской областью, подпись в документе поставил губернатор региона Василий Орлов. Субъекты будут сотрудничать в различных сферах, одна из важнейших - энергетика. "В Амурской области сейчас создается газовый кластер на основе структур "Газпрома". Большое количество проектов будет связано с Санкт-Петербургом", - сказал Орлов после подписания.

С некоторыми регионами город уже имел соглашения о сотрудничестве, ПМЭФ-2021 дал возможность правительствам укрепить эти соглашения дорожными картами. Такой план мероприятий был подписан с Ингушетией, Ярославской и Вологодской областями и другими регионами.

План мероприятий для реализации существующего соглашения Петербург подписал со Ставропольским краем. В соответствии с ним, в 2022 году будет организована культурно-деловая миссия Петербурга в Ставропольский край. Город планирует увеличить поставки сельскохозяйственной техники, продукции медицинской промышленности в Ставрополье. Будет продолжаться сотрудничество в сфере продовольственной безопасности. Как отметил Беглов, сейчас в Петербурге растет спрос на экологичную фермерскую продукцию.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.