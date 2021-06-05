Губернатор Алтайского края заявил о снижении безработицы в регионе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Более 20 тыс. жителей Алтайского края официально признаны безработными. Уровень безработицы снижается, и к осени в регионе планируют сократить число безработных до 17 тыс. человек, сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор региона Виктор Томенко.

"Сейчас, если говорить про официальную безработицу, то она у нас составляет примерно 22-23 тыс. человек от численности рабочей силы, которая оценивается примерно в 1 млн 100 тыс. человек в Алтайском крае, это примерно 2,3%. Если говорить про методологию Международной организации труда, то там где-то 5,2%, я так думаю, 5,3% - уровень безработицы. Она снижается заметно", - сказал губернатор.

По его словам, количество официально зарегистрированных безработных до пандемии в регионе составляло 16-17 тыс. человек.

"В самое худшее время, в октябре прошлого года, оно поднималось до 40 тыс. Вот мы сейчас сократили почти в два раза этот показатель. Я думаю, что к осени или даже и раньше наши показатели занятости, состояния рынка труда мы восстановим на уровень допандемийный. В этом смысле все идет неплохо", - подчеркнул глава региона.

Глава Минтруда РФ Антон Котяков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ 17 мая назвал Алтайский край в числе регионов, где ситуация с безработицей остается сложной: допандемийные показатели занятости населения еще не достигнуты, а общее количество занятых снижается.

Ранее ТАСС в управлении по труду и занятости населения региона сообщали, что для восстановления рынка труда после пандемии разработан комплекс мер, в числе которых обучение жителей востребованным профессиям, развитие системы социальных контрактов, содействие трудоустройству. Благодаря этим мерам в 2021 году уже удалось восстановить занятость 32,1 тыс. жителей. В регионе рассчитывают, что субсидирование найма для трудоустройства безработных жителей и обучение по нацпроекту "Демография" станут дополнительной поддержкой регионального рынка: в 2021 году обучение пройдут не менее 1,1 тыс. человек, а благодаря субсидированию планируют трудоустроить 3 тыс. безработных жителей.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.