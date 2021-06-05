Алекперов оценил потери "Лукойла" от отмены налоговых льгот

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Отмена налоговых стимулов для нефтяной отрасли с 2021 года обошлась "Лукойлу" в 60 млрд рублей в год. Но компания компенсировала эти потери за счет оптимизации издержек и сокращения инвестиций, сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума президент и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов.

Осенью 2020 года Минфин отменил налоговые льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче некоторых видов нефти, а также преференции по экспортной пошлине для ряда проектов. Новые правила вступили в силу в 2021 году. Однако президент РФ Владимир Путин поручил правительству восстановить часть стимулов при добыче высоковязкой нефти. Минфин готов предложить их нефтяникам с 2024 года.

"На налоговых изменениях мы потеряли где-то около 60 млрд рублей в год. Мы их компенсировали за счет сокращения издержек, оптимизации затрат. Мы сократили инвестиции в сверхвязкие нефти. То есть в целом, конечно, экономический баланс сохранился", - сказал он.

По словам Алекперова, ошибочно считать экономику по компании в целом, упуская экономику отдельных проектов. Это приведет к потере ресурсной базы и к еще большим налоговым льготам для ее восстановления. "Все-таки объективно надо, чтобы все проекты были эффективные, иначе деньги начнут перетекать из малоэффективных регионов и трудных извлекаемых запасов в простые месторождения. И мы просто исчерпаем ресурсную базу. Дальше что делать? Придется кратно увеличивать льготы для таких месторождений, чтобы мы могли восстановить там добычу нефти", - подчеркнул глава "Лукойла".

Он отметил, что диалог с Минфином в части новых налоговых параметров продолжается, но детали озвучивать не стал.

"Вообще-то в тяжелые времена, каким была пандемия, государство поддерживает крупных инвесторов, а у нас получилось так, что наоборот - ужесточили налоговый режим. Это, конечно, не есть хорошо", - заключил Алекперов.