"Лукойл" рассчитывает восстановить инвестиции на докризисном уровне в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. "Лукойл" планирует восстановить инвестиции на докризисном уровне в 2022 году, сказал в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума президент и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов.

колебания на рынке нефти возможны от нуля до бесконечности

Вагит Алекперов: колебания на рынке нефти возможны от нуля до бесконечности

"После завершения сделки ОПЕК, максимального увеличения добычи нефти", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что "Лукойл" на фоне восстановления ценовой конъюнктуры пересмотрел ориентир по объему капитальных затрат в 2021 году в сторону повышения по сравнению с изначальным прогнозом. Теперь он составляет 460-490 млрд рублей без учета сервисного проекта "Западная Курна - 2". Ранее ориентир по капитальным затратам составлял 450 млрд рублей.

В 2020 году капитальные затраты компании достигли 495,4 млрд рублей, что на 10,1% выше показателя 2019 года. В начале 2020 года "Лукойл" планировал затраты в объеме 550 млрд рублей без учета проекта. Затем этот план был оптимизирован на фоне неблагоприятной конъюнктуры.

Это произошло за счет переноса расходов в геологоразведке и ряде других проектах на будущие периоды. Оптимизация почти не затронула российские проекты. В долларовом выражении экономия составила около 20%.