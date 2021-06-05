Акционеры "Лукойла" создали фонд в $0,5 млрд для инвестиций в перспективные проекты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Крупнейшие акционеры "Лукойла" создали фонд со стартовым размером $0,5 млрд, куда будут отчислять часть своих дивидендов. Средства будут направляться на новые проекты, в том числе связанные с климатическими инициативами. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума президент и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов.

"Акционеры "Лукойла" приняли решение о создании инвестиционного фонда, куда будут перечислять часть своих дивидендов для реинвестиций в перспективные проекты, - сказал он, пояснив, что эти проекты связаны и с климатическими инициативами, и с нефтью и газохимией. - Плюс на эти деньги строятся спортивные объекты, университет. Это все деньги акционеров, не государственные".

По словам Алекперова, объем фонда на начальном этапе составил $0,5 млрд. "По мере необходимости будет увеличиваться. Все будет зависеть того, какие дивиденды будут платить", - заключил он.

По состоянию на конец 2020 года доля Алекперова в уставном капитале компании в прямом и непрямом владении достигла 28,33% против 28,22% в апреле того же года. При этом доля вице-президента по стратегическому развитию компании Леонида Федуна увеличилась с 9,28% до 9,32%. Таким образом, их совокупный контроль вырос с 37,5% до 37,7%.

Акционеры "Лукойла" на внеочередном собрании 3 декабря 2019 года утвердили решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций. Компания приобрела 22,1 млн обыкновенных акций и в феврале 2020 года погасила их. При этом компания приобрела и погасила все акции (21,8 млн шт.), принадлежавшие дочерней Lukoil Securities Ltd., приобретенные на открытом рынке в рамках программы обратного выкупа. В результате общее количество размещенных обыкновенных акций компании сократилось до 692,9 млн штук, а количество квазиказначейских акций уменьшилось до нуля.

Ранее Алекперов говорил, что рассчитывает сохранить свою долю в нефтяной компании. Планировалось, что после погашения казначейских акций "Лукойла" пакет Алекперова в компании составит около 30%, а Федуна - 10%.