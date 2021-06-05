ТОР "Северск" в Томской области планируется расширить для новых инвестпроектов

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Расширение границ территории опережающего развития (ТОР) "Северск" в Томской области позволит увеличить объем инвестиций до более 10 млрд рублей. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщила в субботу пресс-служба кабмина.

"Принятый документ позволит реализовать сразу несколько инвестпроектов, в их числе предприятия по переработке техногенного сырья и производству фторсодержащих продуктов, а также завод по изготовлению ориентированно-стружечных плит. Ожидаемый объем инвестиций - более 10 млрд рублей", - говорится в сообщении.

На новых производствах будет создано более 350 рабочих мест.

Кроме того, готовится к подписанию постановление о расширении границ ТОР "Якутия". Ожидается, что благодаря решению правительства РФ в экономику региона удастся привлечь не менее 245 млн рублей частных инвестиций.

Специализация северской ТОР - высокотехнологичная химия, медицинская промышленность, ядерные материалы, машиностроение и IT. Градообразующим предприятием Северска является Сибирский химический комбинат (СХК), который входит в контур топливной компании "ТВЭЛ" Росатома. Сейчас основным направлением его работы является обеспечение потребности атомных электростанций в уране для ядерного топлива.