Глава "Лукойла" назвал климатические дебаты основным вызовом для нефтяной отрасли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Обострение климатической дискуссии в обществе является сегодня самым значительным вызовом для нефтегазовой отрасли, сказал в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума президент и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов. При этом он назвал дискуссии об углеродной нейтральности обоснованными.

"Это климатические дебаты. Сегодня они вносят нестабильность в перспективу развития нашей отрасли. Но они имеют под собой почву. Мы должны быть ответственными производителями", - сказал он, отвечая на вопрос об основных вызовах для нефтяной отрасли.

По словам Алекперова, нефтяники обязаны инвестировать в сокращение энергопотребления, в сокращение выбросов. "Компания приняла, допустим, инвестиционный план - сократить к 2030 году выбросы СО2. Это же требует денег, это отвлекает нас от нашего профильного бизнеса. Но мы понимаем, что это необходимо сделать, это заказ общества. Поэтому пойдем по этому пути, мы будем ответственными производителями углеводородов с соблюдением всех требований экологического порядка", - отметил глава "Лукойла".

При этом он сказал, что "Лукойл" не откажется от инвестиций в нефть. "Нет, мы сокращать инвестиции в добычу нефти и газа не будем. Но параллельно мы будем развивать электроэнергетику и сокращать выбросы", - сказал он.

"Почему мы концентрируемся на этой отрасли? Потому что, как я думаю, человечество не обойдется в ближайшие десятилетия без нашего продукта", - заключил Алекперов.