Власти Коми подготовили заявку на получение инфраструктурных кредитов на 71 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Правительство Республики Коми подготовило заявку на получение инфраструктурных кредитов под проекты на 71 млрд рублей, из которых почти 50 млрд рублей требуется на проекты по развитию дорожной инфраструктуры, сообщил в интервью ТАСС глава республики Владимир Уйба.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля заявил о необходимости помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности. Задолженность регионов по коммерческим кредитам, которая превышает 25% собственных доходов, будет замещена бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Кроме того, регионы смогут получить инфраструктурные бюджетные кредиты под 3% годовых сроком на 15 лет, до 2024 года на эти цели будет выделено в общей сложности 500 млрд рублей.

"Мы подготовили заявку [на получение инфраструктурных кредитов под 3% годовых до 2029 года] на 71 млрд рублей; львиная доля, почти 50 млрд - это дорожная и мостовая инфраструктура. Ее состояние сегодня - бич нашей территории. У нас сегодня 253 населенных пункта не имеют круглогодичного сообщения. Порядка 60 тыс. человек там живет, по меркам Севера - большое количество людей, у которых возможность добраться до Сыктывкара только зимой по зимнику или вертолетом", - сказал глава республики.

Вторая важная составляющая, указанная в заявке, - социальная. В Коми имеется большое количество школ, детских садов, больниц, которые требуют незамедлительного ремонта, полной реконструкции или нового строительства, отметил глава региона. "Мы хотим вложить около 7 млрд рублей в туристическую инфраструктуру. Внутренний туризм сегодня на подъеме, его поддержка - в приоритете. А у нас великолепные места, причем не только известные, такие как гора Манарага, Маньпупунер, есть широкий выбор локаций для экотуризма, который сегодня все более востребован. Путешественники часто хотят просто поселиться в деревне, посмотреть, как там живут люди, как ведут хозяйство, как сохраняют обычаи, которым 200-300 лет", - сказал руководитель республики.

Кроме того, заявлены проекты реконструкции двух театров. "Культурное наследие надо поддерживать. У нас самый северный театр оперы и балета, он 1960-х годов, требует реконструкции. Плюс большая потребность в новом, достойном помещении для национального театра драмы, там очень сильная труппа, он очень востребован. Оба эти театра мы также ставим в приоритет под бюджетные кредиты", - подытожил глава Коми.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.