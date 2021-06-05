Румынская компания закупит у пермского предприятия сервисных роботов на €1 млн

ПЕРМЬ, 5 июня. /ТАСС/. Пермская компания "Промобот" заключила соглашение о поставке сервисных роботов-консультантов с румынским ивент-оператором "Клок" на общую сумму €1 млн. Поставки будут продолжаться до 2024 года, рассказал ТАСС директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

"Компания "Клок" закупит роботов на €500 тыс. в 2021-2022 годах и еще на полмиллиона - в 2023-2024 годах. Всего в Румынию отправятся более 30 роботов-промоутеров Promobot V.4", - рассказал собеседник агентства. Уточняется, что в течение 2021 года будет поставлено 10 роботов.

Румынский ивент-оператор "Клок" проводит рекламные и промо-акции и ивенты, маркетинговые активности, предоставляет персонал для сопровождения ивентов, организует работу промоутеров. Как отмечают в самой компании использование роботов позволяет проводить мероприятия почти на допандемийном уровне.

Планируется, что робот-консультант "Промобот" полностью заменит живого сотрудника в некоторых отраслях бизнеса. Так, робот умеет общаться с людьми, отвечать на вопросы, свободно передвигаться в помещении. "Благодаря искусственному интеллекту, "Промобот" знает буквально все о компании: он знает, как добраться, где купить, как выбрать товар - и никогда этого не забывает", - рассказал Кивокурцев.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом "Сколково". На данный момент компания является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в Европе. Они "трудятся" в 40 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей.