Орешкин: текущий год станет годом полного восстановления экономики после коронакризиса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Полное восстановление экономики от кризисных явлений пандемии произойдет к концу 2021 года. Об этом в субботу заявил помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин в эфире студии общества "Знание" на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Можно сказать, что 2021 год - это год полного восстановления экономики от кризисных явлений. К концу этого года это восстановление произойдет", - сказал он.

"Фактические данные и ситуация в нашей стране, да и во многих других странах мира, это подтверждают ", - добавил помощник президента.

Ранее эксперты агентства "Национальные кредитные рейтинги" указали, что российской экономике потребуется около трех лет, чтобы полностью восстановиться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. При этом скорость возврата различных отраслей к докризисным объемам выручки может варьироваться от одного года до пяти лет.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.