РЖД планируют на базе стартапа с Японией создать медицинские центры по всей России

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. РЖД планируют создать центры превентивной медицины по всей России на базе стартапа с японской компанией Marubeni. Об этом в ходе бизнес-диалога "Россия - Япония" на полях Петербургского международного экономического форума сообщил первый замглавы РЖД Сергей Павлов.

"Мы планируем на базе этого стартапа развивать <…> такие же аналогичные медицинские центры на всем протяжении российских железных дорог", - отметил топ-менеджер холдинга.

РЖД и японская корпорация Marubeni ранее договорились о создании российско-японского центра превентивной медицины и диагностики на базе ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" в Хабаровске. Инвестиции в проект превысили 1 млрд рублей, стороны учредили совместную компанию.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.