Сечин: электромобили в этом десятилетии будут вдвое дороже традиционных машин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. "Роснефть" ожидает, что электромобили в этом десятилетии будут вдвое дороже для потребителя, чем автомобили на традиционных видах топлива. Об этом сказал главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин на энергетической панели "Трансформация мировой энергетики" Петербургского международного экономического форума.

"Переход на электромобили может стать проблемой для европейского среднего класса, поскольку их стоимость до второй половины 2020-х (годов) будет значительно - практически вдвое - выше, чем у обычных автомобилей", - сказал он.

Сечин также отметил, что переход и на водородную энергетику потребует огромных инвестиций. По его словам, на переход 15-20% мировой энергетики на водород к 2050 году понадобится $15 трлн, что сопоставимо с расходами всего нефтегазового сектора мира в годовом исчислении.

Давление экоактивистов

"Роснефть" считает, что существующая экологическая повестка и давление экоактивстов на нефтяную отрасль создало новые инструменты, которые позволяют манипулировать стоимостью акций крупных компаний, сказал Сечин.

"Мы видим, что создаются новые инструменты и формируются модели поведения, которые позволяют манипулировать стоимостью акций", - сказал он.

"Продолжает усиливаться регуляторное давление, а также давление со стороны экологических активистов на традиционную энергетику, в то время как поддержка "зеленой" энергетики продолжает расти. Некоторые радикальные инвесторы-активисты в попытке оказать давление на крупнейших производителей углеводородов, выбирают нетривиальные способы решения этой задачи", - добавил Сечин.