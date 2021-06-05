Сечин считает, что рост спроса на металлы может привести к взрывному повышению цен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Рост спроса на ряд металлов вызывает сомнения в достаточности текущих запасов, можно ожидать взрывного роста цен на них, заявил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин на энергетической панели "Трансформация мировой энергетики" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Немаловажной является и необходимость многократного наращивания производства отдельных металлов. В мае текущего года МЭА оценило рост мирового спроса на металлы, необходимые для растущего производства электромобилей и хранения электроэнергии. Так, оценивается, что потребность в литии вырастет более чем в 40 раз, а спрос на кобальт и никель - приблизительно в 20 раз к 2040 году", - сказал он.

"Столь значительный рост вызывает сомнения в достаточности текущих запасов, а также инвестиций в разведку и добычу этих металлов. В этих условиях с высокой вероятностью можно ожидать взрывного роста цен", - добавил Сечин.