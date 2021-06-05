Россияне смогут через биометрические данные использовать госсервисы

"Ростелеком" и Сбербанк подписали меморандум о планах по созданию совместного предприятия в начале апреля. Как сообщалось, у сторон будут паритетные доли, новая компания будет заниматься разработкой, развитием и тиражированием технологий идентификации для повышения уровня цифровизации в различных отраслях экономики. СП было зарегистрировано 9 апреля, сейчас в нем по 50% у структур "Ростелекома" и Сбербанка. В конце апреля стало известно, что правительство РФ войдет в капитал данного СП.

"Золотая акция правительства в виде 2% [в СП] - это принятое решение. Сейчас идет согласование участников концессии, которые должны создавать инфраструктуру, чтобы нашим гражданам для государственных сервисов такая услуга предоставлялась бесплатно, то есть распознание по биометрическим данным", - сказал он.

Чернышенко подчеркнул, что необходимо развенчать миф о том, что можно скомпрометировать, украсть биометрические данные и дальше ими начать пользоваться. "Нет, нужно понимать, что это векторная модель, она характеризует особенности для каждого человека. По ней невозможно ваш портрет сопоставить и какие-то дипфейки делать, это совсем другая технология, поэтому здесь угрозы для населения нет. Это очень важный вопрос, поскольку, конечно, цифровизация имеет вторую обратную сторону медали и здесь безопасность, она должна быть на уровне проектирования", - добавил он, уточнив, что в основе создания всех систем прежде всего лежит безопасность.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.