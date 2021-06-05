"Роснефть" может создать с партнерами фонд для проектов по снижению углеродного следа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. "Роснефть" обсуждает с партнерами возможность создания фонда для реализации проектов по снижению углеродного следа в отрасли. Об этом сообщил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин на энергетической панели "Трансформация мировой энергетики" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Мы обсуждаем с нашими партнерами возможности создания специального фонда с целью реализации проектов, направленных на снижение углеродного следа в отрасли", - сказал он.

Увеличение доли возобновляемых источников энергии приводит к повышению тарифов, реализация низкоуглеродных решений пока ложится дополнительным бременем на потребителей, заявил Сечин.

Он отметил, что вырабатываемая "зеленая" энергия должна быть достаточно дешевой и не создавать дополнительной нагрузки на потребителя. "Пока же практика такова, что с увеличением доли ВИЭ происходит повышение тарифов, а их льготное налогообложение в конечном итоге приводит к дефициту бюджета, - сказал он. - В результате, низкая экономическая эффективность низкоуглеродных решений ложится дополнительным бременем на потребителя".

Сечин предложил вместо отказа от углеводородов внедрить всем мировым сообществом прозрачную систему оценки и сертификации товаров и услуг.