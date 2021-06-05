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ПМЭФ-2021

Сечин считает, что добыча нефти в России в разы экологичнее, чем в США

В вопросах защиты экологии нужно делать упор на отказе от нефти с экологически грязных производств, полагает главный исполнительный директор "Роснефти"
Председатель правления ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин Владимир Смирнов/ТАСC
Описание
Председатель правления ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин
© Владимир Смирнов/ТАСC

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Добыча нефти в России сейчас в разы более экологична, чем в США. При этом в вопросах защиты экологии нужно делать упор на отказе от нефти с экологически грязных производств, а не оказывать давление на все проекты. Об этом сказал главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин на энергетической панели "Трансформация мировой энергетики" Петербургского международного экономического форума.

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"Российское экологическое регулирование в нефтегазовой отрасли является существенно более строгим, что предопределяет высокое качество российских проектов", - сказал он и добавил, что для максимизации объемов добычи в США проводится в четыре-пять раз больше ГРП (гидроразрыв пласта), чем в России.

"В этой связи можно спросить - чья нефть в действительности является более чистой? И не пора ли изменить постановку вопроса о будущем нефти? Речь должна идти не об отказе от нефти как таковой, а об отказе от нефти с экологически грязных проектов", - добавил Сечин.

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СШАРоссияСечин, Игорь ИвановичПМЭФ-2021
ПМЭФ-2021
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