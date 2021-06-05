Sollers намерен полностью локализовать производство Mazda во Владивостоке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Группа Sollers планирует полностью локализовать производство сначала моторов Mazda во Владивостоке, а затем и автомобилей, заявил глава Sollers Вадим Швецов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В прошлом году мы вложили 2 млрд рублей в механобработку двигателей Mazda во Владивостоке. Мы взяли курс на локализацию из российских компонентов мотора, который на 100% поставляется в Японию и другие страны. Мы с японскими коллегами начнем достаточно интересный, но долгий путь по локализации моторов, и также автомобилей", - отметил Швецов.

О развитии сервисов по подписке на автомобили

Он также добавил, что компания планирует привлечь японских партнеров для развития сервисов по подписке на автомобили.

"Увидели с японскими коллегами в год пандемии неожиданно для себя развитие цифровых сервисов мобильности. Мы за прошлый год создали цифровую платформу по подписке на автомобили - "Вайз". Начали предлагать нашим клиентам в РФ. На сегодняшний день это вызвало неожиданный очень большой интерес со стороны японских компаний и финансовых институтов. Надеемся, что буквально в этом году мы сможем привлечь японские компании, чтобы развиваться именно в этом секторе новой цифровой мобильности", - отметил Швецов.

Швецов добавил, что Россия одна из самых передовых стран по развитию каршеринга. И темпы развития таких сервисов, когда клиент не владеет авто, а берет по требованию будет развивается. "По всем отчетам, мы видим, что прирост подписки на автомобили в России будет идти темпами 35-40% в год. Это значит, что если сейчас рынок подписки 95 тыс. автомобилей, то через два года он будет уже 200 тыс. штук. Такой быстрорастущий сегмент интересен и, скорее всего, через несколько лет очень многие откажутся от владения автомобилем, особенно в коммерческом секторе", - рассказал он.

О локализации производства электронных систем помощи водителям

Помимо этого, группа Sollers совместно с японскими партнерами начала локализовать производство электронных систем помощи водителям.

"Также мы приняли в этот непростой год решение по локализации автомобильной электроники. И, наверное, для всех будет большая новость, что мы за счет использования российского ПО начали вместе с японскими товарищами делать электронное устройство помощи водителю, так называемую систему ADAC", - добавил Швецов.

По словам Швецова, партнеры за счет российских телематических платформ внедряют систему, подобную "ЭРА-ГЛОНАСС" - eCall.

О компании

Sollers - российская автомобильная группа, работающая в партнерстве с такими марками, как Ford, Isuzu и Mazda. Компания владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники "УАЗ", а также бензиновые и дизельные двигатели ЗМЗ. Также группа является индустривальным партнером по выпуску премиальных автомобилей Aurus.

Автозавод Mazda Sollers открыт во Владивостоке в 2012 году. Это совместное предприятие отечественной группы Sollers и японской Mazda Motor Corporation. На предприятии организована сборка кроссоверов CX-5, CX-9 и седана Mazda 6. Также в 2020 году на предприятии реализован инвестпроект по созданию и модернизации мощностей производства двигателей Mazda семейства SkyActiv-G, включая их сборку и механообработку. Выпущено порядка 20 тыс. двигателей, при этом локализация производства на предприятии выросла с 2% до 30%.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.