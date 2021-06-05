Кудрин заявил, что доллар продолжит функционировать в РФ после изменений в структуре ФНБ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Россияне смогут использовать американский доллар для расчетов, для хранения личных сбережений, а также производить обмен после того, как государство откажется от него в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу " Россия-1 " в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Это [решение] не отменяет расчеты в долларах, которые осуществляются все равно между всеми странами. [Доллар] не вне закона. Все будут также работать, также обменивать во всех обменниках. Также можно хранить свои личные сбережения в долларах, но государство свои резервы диверсифицирует в другие активы", - сказал он.

Кудрин считает, что одной из причин этого решения могли стать санкции, введенные США, или "опасения, что расчеты с государством могут затрудниться в долларах".

В ходе ПМЭФ министр финансов Антон Силуанов объявил, что Россия кардинально меняет структуру вложения средств ФНБ, полностью отказываясь от долларовых активов. При этом вдвое возрастет доля китайского юаня, а также появится возможность размещать средства ФНБ на счетах в ЦБ в драгметаллах, в том числе в золоте.

Сейчас доллар и евро занимают по 35% в ФНБ, юань - 15%, фунт стерлингов - 10%, иены - 5%. В результате изменений доля евро вырастет до 40%, юаня - до 30%, доля фунта снизится до 5%, а иены - останется на отметке 5%. Доля золота определена на уровне 20%.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.