Хуснуллин сообщил, что геологоразведка показала наличие пресной воды под Азовским морем

БОЛГАР /Республика Татарстан/, 5 июня. /ТАСС/. Геологоразведка, которая ведется в Азовском море, показала, что под дном моря есть пресная вода. Полная информация появится примерно к концу июля, сообщил ТАСС вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы провели геологоразведку, вода точно есть, сейчас считаем ее запасы, на какой глубине, как далеко от берега [она находится]. Где-то к концу июля будем иметь полную информацию", - сказал он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что власти региона намерены решить проблему орошения полей, возникшую после перекрытия Северо-Крымского канала, с помощью пресной воды из-под Азовского моря.

Хуснуллин также добавил, что "локально все вопросы в Крыму решили с водой".

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Ялте, Алуште, Симферополе и их пригородах были введены графики подачи питьевой воды. В Севастополе введен режим повышенной готовности. После реализации части плана правительства РФ ограничения удалось смягчить. Ограничения по-прежнему действуют только в Алуште.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году. Тогда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.