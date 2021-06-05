В Минвостокразвития считают необходимым удвоение номерного фонда в ДФО и Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Удвоение номерного фонда и строительство больших и качественных отелей является одной из ключевых задач с точки зрения развития туризма на Дальнем Востоке и в Арктике. Об этом сообщил в субботу министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Наша задача - нам реально нужно удвоить номерной фонд. Причем сегодня где-то 2 тыс. гостиниц находятся на территории Дальнего Востока, из них всего 10% хоть какой-то "звездой" обладают. Среднее количество номеров - 25 на здание, то есть это очень маленькие объекты. Нужно строить новые, большие и качественные. Мы этим занимаемся", - сказал Чекунков, выступая на сессии "Туризм и индустрия гостеприимства: новые инвестиционные и технологические возможности для отрасли".

Также, по его словам, для увеличения турпотока необходимо снижать цены на проезд людей к месту отдыха. "Дальневосточная авиакомпания сегодня на базе "Авроры" уже собрана, и в этом году она начинает управлять региональными авиапредприятиями и сшивать их маршруты", - отметил министр.

С точки зрения сохранения экологического баланса одним из возможных решений, по его мнению, может стать точечное введение туристических сборов - "может быть, небольших, таргетированных". "Нельзя, чтобы миллионы туристов приезжали на Байкал, в Долину гейзеров, Арктику, а потом все, что после них остается, решалось силами муниципалитетов, небольших населенных пунктов, у которых зачастую нет бюджета на эти цели. Собрать модель, которая не нарушит баланс, - людям даст радость, но сохранит природу - в этом наша большая, священная задача", - сказал Чекунков.

В настоящее время на Дальнем Востоке реализуются 2,6 тыс. проектов в преференциальных режимах территорий опережающего развития и Свободного порта, из них 10% - в области туризма, три ТОР сфокусированы на туризме, добавил глава ведомства. В целом, по приведенным им данным, 7,5 млн туристов ежегодно посещают регионы ДФО и Арктики.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.