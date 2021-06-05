Глава Россельхознадзора заявил, что РФ не зависит от импортных яиц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Россия не зависит от импортного яйца, есть зависимость от импорта спф-яиц, которые предназначены для производства отдельных видов вакцин для животных. Об этом журналистам сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Прежде всего, стоит отметить, что дефицита пищевого яйца в России нет. Страна полностью обеспечивает себя отечественным яйцом и даже экспортирует его", - сказал он.

При этом, по словам Данкверта, есть определенная зависимость страны от поставок спф-яиц, которые предназначены для производства отдельных видов вакцин для животных. Речь идет об отдельных компонентах ветеринарных вакцин, которые не имеют отношения к производству вакцин для человека, уточнил он.

"Россельхознадзор ведет работу по снижению импортозависимости. В текущем году подведомственный ведомству Федеральный центр охраны здоровья животных начнет строительство предприятия по производству спф-яйца. Предположительно запуск работы предприятия планируется на конец 2022 года. Предполагаемые объемы производства в 2023 году составят свыше ста миллионов спф-яиц в год", - добавил глава Россельхознадзора.

Потребность в спф-яйце для производства ветеринарных вакцин в России составляет ориентировочно 6 млн штук в год. "Таким образом, строительство завода сможет полностью покрыть потребности страны и открыть возможности для расширения экспортного ассортимента", - заключил он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.