Власти Алтайского края ожидают, что в 2021 году объем инвестиций превысит 120 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Власти Алтайского края рассчитывают на рост объема инвестиций по итогам 2021 года: их уровень превысит показатель 2020 года в 122 млрд рублей, сообщил губернатор региона Виктор Томенко в интервью ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Рост объемов инвестиций у нас просматривается в последние годы постоянно. Даже прошлый 2020 год, казалось бы, пандемийный, с такими всеми сложностями, дал нам прирост на 9 млрд рублей. И инвестиции в Алтайском крае составили в прошлом году 122 млрд рублей - плюс 9 млрд к 113 млрд, которые были в предыдущем 2019 году. Наверное, цифры и в 2021 году будут превышать цифры 2020 года, то есть рост этот будет продолжаться. Каких-то прорывов не будет, но последовательный и планомерный рост нами ожидается", - сказал глава региона.

По его словам, в регионе ведется активная работа над улучшением инвестиционной привлекательности - предоставляется льготное финансирование, господдержка затрат, которые инвесторы несут при реализации своих проектов. В числе крупных инвестпроектов глава региона назвал разработку Корбалихинского месторождения полиметаллических руд и реконструкцию мощностей Рубцовской обогатительной фабрики компанией "Сибирь-полиметаллы". В рамках проекта до 2039 года предприятием будет инвестировано 37 млрд рублей. Также в числе крупных предприятий с объемными инвестпроектами глава региона назвал "Алтай-кокс".

Губернатор отметил, что на ПМЭФ власти региона также подписали соглашение с компанией "Новые вершины", предполагающее реализацию инвестпроекта на сумму 25 млрд рублей.

"Речь идет о строительстве горнолыжного комплекса у нас в Алтайском районе компанией, бенефициаром которой выступает Аркадий Ротенберг. Это предусмотрено на территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" - почти на границе с Республикой Алтай", - подчеркнул Томенко.

Об инвестициях в проекты на территории особой экономической зоны

Компания "Новые вершины" стала резидентом ОЭЗ в 2020 году. Инвестор планирует до 2026 года построить туркомплекс. Он будет включать горнолыжные трассы на 20 км с искусственным оснежением и освещением, четыре канатные дороги, четыре отеля различной комфортности на 1 тыс. гостей. Первый этап проекта предполагает строительство до 2025 года канатной дороги, подъемников и отелей. В настоящее время комплекс объектов находится в стадии проектирования. Площадь курорта составит 285 га. Перепад высот горнолыжных трасс - до 440 м, их пропускная способность по планам составит 5 700 человек в час.

ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" располагается на территории Алтайского края в Алтайском районе на левом берегу Катуни, имеет площадь 3 326 га. Ежегодный турпоток в ОЭЗ - около 350-400 тыс. человек.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.