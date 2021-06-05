Власти оценивают объем допэмиссии акций аэропорта Барнаула в 700 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Объем дополнительной эмиссии акций АО "Авиапредприятие "Алтай" (управляет аэропортом Барнаула), необходимой для передачи контрольного пакета акций "Новапорту", оценивается в 700 млн рублей, сообщил в интервью ТАСС на ПМЭФ губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Власти Алтайского края планируют передать контрольный пакет акций авиапредприятия "Новапорту", чтобы решить вопрос его модернизации за счет средств компании. Для этого будет выпущена допэмиссия акций, которые выкупит "Новапорт". В результате доля Алтайского края уменьшится с 52 до 25%, а контрольный пакет будет у "Новапорта".

"Объем допэмиссии, наверное, оценивается в около 700 млн рублей примерно. Но посмотрим, что покажет рыночная оценка акций. Этих вложений, конечно, не хватит для того, чтобы построить терминал. Проект его строительства будет реализован через дополнительное привлечение инвестиций. Потому что новый терминал, наверное, будет стоить не менее двух и даже больше миллиардов рублей", - сказал глава региона.

Он отметил, что планируемая сделка согласована с ФАС и транспортной прокуратурой. В настоящее время уже идет процесс рыночной оценки акций.

Губернатор отметил, что ежегодный пассажиропоток барнаульского аэропорта до пандемии держался на уровне 530-540 тыс. человек. Во время пандемии он снизился до 290 тыс. человек. В связи с этим уменьшились и показатели прибыли авиапредприятия.

О реконструкции взлетно-посадочной полосы

Кроме того, губернатор отметил необходимость реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Барнаула - она находится в федеральной собственности. По планам к этим работам приступят не ранее 2027 года. Однако глава региона попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина о переносе реконструкции не более ранний период для того, чтобы не допустить прекращения приема самолетов с низко посаженными двигателями.

Новый терминал необходим аэропорту Барнаула - нынешний при росте пассажиропотока стал неудобен. Было решено, что имеющееся здание целесообразно реконструировать под международный терминал, а рядом построить пристройку стоимостью около 3 млрд рублей. Сдать новый терминал планируется весной 2023 года.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.