ОАЭ ожидают, что число посещений выставки "Экспо-2020" достигнет 25 млн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) рассчитывают на 25 млн посещений предстоящей в Дубае всемирной выставки "Экспо-2020" (Expo 2020), которая должна пройти с октября 2021 года по март 2022 года. Об этом заявила государственный министр ОАЭ по международному сотрудничеству, генеральный директор всемирной выставки "Экспо-2020" в Дубае Рим аль-Хашими в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Несколько лет назад была поставлена цель [в] 25 млн посещений, и мы очень плотно работаем с авиакомпаниями и турагентствами для ее достижения. Заглядывая вперед, я думаю, что это по-прежнему реалистично. Возможно, мы сконцентрируемся на внутреннем потоке, пока международные путешествия не станут более доступными. Если посмотреть на статистику, то за последние два-три месяца люди совершили больше поездок, чем за предыдущие шесть-девять месяцев", - отметила аль-Хашими.

По ее словам, в ОАЭ рассчитывают, что при продолжении вакцинации и строгом соблюдении необходимых мер предосторожности поток иностранных туристов восстановится.

"Экспо-2020" из-за пандемии COVID-19 была перенесена и пройдет в Дубае с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. Это первая всемирная выставка, которая пройдет на Ближнем Востоке. "Экспо-2025" готовится принять Осака. В конце апреля Россия первой из стран подала заявку на проведение "Экспо-2030". В случае победы всемирная выставка пройдет в Москве.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит в очном формате с 2 по 5 июня. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.