Минцифры ведет переговоры с известными программистами об их возвращении в Россию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Минцифры РФ ведет переговоры с известными программистами, которые ранее переехали жить в другие страны, для возврата их в Россию. Об этом ТАСС сообщил замглавы министерства Максим Паршин на Петербургском международном экономическо форуме.

"Кадровый потенциал в России высокий, наши разработчики, наши программисты - одни из лучших, что подтверждается постоянными победами наших студенческих команд в международных чемпионатах по программированию. И спрос на них со стороны компаний объективно огромный. Мы общаемся с теми, кто в разное время либо уехал, либо физически может быть не уехал, но работает дистанционно, и они проявляют интерес к введенным налоговым льготам для IT-компаний и другим мерам поддержки", - сказал Паршин.

Замминистра также отметил, что уже приняты налоговые преференции в виде первого пакета мер поддержки IT-отрасли.

О мерах поддержки

В середине марта во время встречи с представителями отрасли вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что на тот момент во второй пакет мер поддержки IT-отрасли предлагалось включить 64 меры. По словам Чернышенко, в список включены предложения, выравнивающие условия международной конкуренции, и меры, способствующие комплексной поддержке отечественных разработчиков за счет регулирования спроса на российские IT-решения.

В конце июля 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре для ИТ-отрасли, который подразумевает, в частности, снижение с 2021 г. ставки страховых взносов для индустрии с 14% до 7,6%, ставки налога на прибыль - с 20% до 3%.

Чтобы претендовать на получение налоговых льгот, необходимо получить госаккредитацию IT-компании в Минцифры. Кроме того, доля претендующей на налоговые льготы компании в выручке от реализации услуг по разработке и адаптации программного обеспечения для электронных вычислительных машин должна составлять не менее 90%, а штат состоять из не менее семи сотрудников.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.