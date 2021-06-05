Порядка 13 тыс. человек участвовали в ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Число участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) составило 13 тыс. Об этом сообщил в субботу журналистам советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

"Количество участников, которые приняли участие в мероприятиях форума, составило 13 тыс. человек, 140 стран, 11 тыс. российских и иностранных компаний, 800 топовых компаний представлены на уровне своих руководителей", - сказал он.

Участники ПМЭФ заключили более 800 соглашений на сумму свыше 3,8 трлн рублей, сообщил Кобяков. "Бизнесмены со всего мира, российские бизнесмены на этом форуме подписали более 800 соглашений. Общая сумма соглашений <...> - 3 трлн 860 млрд рублей", - сказал он.

По словам Кобякова, 2019 году на форуме было заключено 745 соглашений.

В этом году регионами-лидерами по суммам подписанных соглашений на ПМЭФ стали Ленинградская область (1,32 трлн рублей), Краснодарский край (160 млрд рублей), Тульская область (более 150 млрд рублей), Республика Башкортостан (более 120 млрд рублей) и Тверская область ( 91 млрд рублей), отметил он.

"Свыше 160 соглашений в области социально-экономического и межрегионального сотрудничества, более 110 соглашений в сфере высоких технологий, порядка 80 в банковской сфере и около 50 соглашений заключено в сфере образования и науки. Стоит отметить, что на форуме подписали более 50 соглашений наши иностранные партнеры", - добавил Кобяков.

Тесты на коронавирус

По его словам, специалисты провели в рамках форума 52 тыс. тестов на коронавирус. Около 500 из них оказались положительными.

Кобяков также выразил слова благодарности в адрес Роспотребнадзора и главы ведомства Анны Поповой за "колоссальный труд", благодаря которому форум прошел, несмотря на действующие ограничения. "Те меры безопасности, которые принимались, оказались тем реальным вкладом, который форум внес в обеспечение мер по борьбе с пандемией в данном случае в Санкт-Петербурге",- добавил он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит в очном формате с 2 по 5 июня. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.