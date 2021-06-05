Число морских перевозчиков в глубоководном порту Хайнаня за год выросло на 264 компании

ХАЙКОУ /Китай/, 5 июня. /ТАСС/. Количество операторов в области морских перевозок на территории глубоководного порта Янпу (северо-запад острова Хайнань) увеличилось на 264 компании с июня 2020 года, когда была провозглашена генеральная программа развития регионального порта свободной торговли. Об этом сообщила газета " Хайнань жибао ".

По данным издания, за 12 месяцев эта особая таможенная зона зарегистрировала более 100 судов, грузоподъемность которых в сумме превышает 6 млн тонн. Как уточнил официальный источник, примерно треть перевозчиков, оформивших "хайнаньскую прописку", - международные сухогрузы и контейнеровозы.

Согласно статистике, с 1 июня 2020 года по начало мая грузооборот этого ключевого транспортного узла Хайнаня превысил 467 млрд тонно-километров, а созданный за тот же промежуток времени валовый продукт превысил 7 млрд юаней (около $1,1 млрд по текущему курсу). Как отмечают местные власти, число логистических компаний, регистрирующих свои офисы в Янпу, растет по мере наращивания его торгового взаимодействия с 15 ключевыми портами Китая на восточном и северо-восточном побережье, в том числе с Далянем (северо-восточная провинция Ляонин), Тяньцзинем (север) и Циндао (восток).

"Генеральная программа по формированию Хайнаньского порта свободной торговли предусматривает реализацию пяти проектов, прецедентов которым [в КНР] не было, и еще трех экспериментальных, пользующихся поддержкой парткома и администрации провинции, - рассказал заместитель главы канцелярии по вопросам свободной торговли управляющего комитета портовой зоны Е Ян. - Среди мер, нацеленных на формирование свободного порта, к морским перевозкам грузов имеют отношение политика [упрощенной] регистрации международных судов, возврат пошлин при экспорте грузов морским транспортом, построенным в Китае, а также беспошлинная заправка топливом и возмещение уплаченных налогов в пункте отправления для торговых судов, совмещающих внутреннюю и вешнюю торговлю".

Ключевой объект международной торговли

Янпу находится в административно-территориальном подчинении города Даньчжоу и обеспечивает порядка 45% внешнего товарооборота Хайнаня, около 20% от привлекаемых провинцией иностранных инвестиций. Эта портовая зона особого экономического развития играет важную роль в развитии транспортной сети Китая. В соответствии с планами правительства КНР, к 2035 году Янпу превратится в ключевой пункт по распределению потока грузов из различных регионов страны в Юго-Восточную Азию и Океанию, Европу и Северную Америку. Ожидается, что уже к 2025 году он станет транспортным узлом регионального значения, через который ежегодно будет проходить до 5 млн контейнеров в год.

По официальной статистике, в 2020 году преимущественно благодаря Янпу остров предоставил 103 тыс. тонн беспошлинного топлива для заправки более 160 крупных китайских и иностранных судов. Согласно данным правительства, все работы были проведены с учетом стандартов эпидемиологической и пожарной безопасности. За 12 месяцев Хайнань зарегистрировал проход свыше 190 тыс. рыболовецких шхун, танкеров, сухогрузов, яхт, контейнеровозов и круизных лайнеров. Поток пассажиров, воспользовавшихся в провинции морским транспортом, превысил 15,7 млн человек, а грузооборот достиг 190 млн тонн.