Число морских перевозчиков в глубоководном порту Хайнаня за год выросло на 264 компании

ХАЙКОУ /Китай/, 5 июня. /ТАСС/. Количество операторов в области морских перевозок на территории глубоководного порта Янпу (северо-запад острова Хайнань) увеличилось на 264 компании с июня 2020 года, когда была провозглашена генеральная программа развития регионального порта свободной торговли. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".
По данным издания, за 12 месяцев эта особая таможенная зона зарегистрировала более 100 судов, грузоподъемность которых в сумме превышает 6 млн тонн. Как уточнил официальный источник, примерно треть перевозчиков, оформивших "хайнаньскую прописку", - международные сухогрузы и контейнеровозы.
Согласно статистике, с 1 июня 2020 года по начало мая грузооборот этого ключевого транспортного узла Хайнаня превысил 467 млрд тонно-километров, а созданный за тот же промежуток времени валовый продукт превысил 7 млрд юаней (около $1,1 млрд по текущему курсу). Как отмечают местные власти, число логистических компаний, регистрирующих свои офисы в Янпу, растет по мере наращивания его торгового взаимодействия с 15 ключевыми портами Китая на восточном и северо-восточном побережье, в том числе с Далянем (северо-восточная провинция Ляонин), Тяньцзинем (север) и Циндао (восток).
"Генеральная программа по формированию Хайнаньского порта свободной торговли предусматривает реализацию пяти проектов, прецедентов которым [в КНР] не было, и еще трех экспериментальных, пользующихся поддержкой парткома и администрации провинции, - рассказал заместитель главы канцелярии по вопросам свободной торговли управляющего комитета портовой зоны Е Ян. - Среди мер, нацеленных на формирование свободного порта, к морским перевозкам грузов имеют отношение политика [упрощенной] регистрации международных судов, возврат пошлин при экспорте грузов морским транспортом, построенным в Китае, а также беспошлинная заправка топливом и возмещение уплаченных налогов в пункте отправления для торговых судов, совмещающих внутреннюю и вешнюю торговлю".
Ключевой объект международной торговли
Янпу находится в административно-территориальном подчинении города Даньчжоу и обеспечивает порядка 45% внешнего товарооборота Хайнаня, около 20% от привлекаемых провинцией иностранных инвестиций. Эта портовая зона особого экономического развития играет важную роль в развитии транспортной сети Китая. В соответствии с планами правительства КНР, к 2035 году Янпу превратится в ключевой пункт по распределению потока грузов из различных регионов страны в Юго-Восточную Азию и Океанию, Европу и Северную Америку. Ожидается, что уже к 2025 году он станет транспортным узлом регионального значения, через который ежегодно будет проходить до 5 млн контейнеров в год.
По официальной статистике, в 2020 году преимущественно благодаря Янпу остров предоставил 103 тыс. тонн беспошлинного топлива для заправки более 160 крупных китайских и иностранных судов. Согласно данным правительства, все работы были проведены с учетом стандартов эпидемиологической и пожарной безопасности. За 12 месяцев Хайнань зарегистрировал проход свыше 190 тыс. рыболовецких шхун, танкеров, сухогрузов, яхт, контейнеровозов и круизных лайнеров. Поток пассажиров, воспользовавшихся в провинции морским транспортом, превысил 15,7 млн человек, а грузооборот достиг 190 млн тонн.