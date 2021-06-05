"Совкомфлот" предложил закрепить часть грузов за строящими суда на верфях РФ перевозчиками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Закрепление части грузов за перевозчиками, обязующимися строить суда на российских верфях, может стать действенной мерой по поддержке отрасли. Об этом сообщил генеральный директор "Совкомфлота" Игорь Тонковидов в интервью телеканалу "Россия-24" в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Принимая во внимание критически низкий уровень участия российского флота в экспортных и импортных производствах, я считаю, что действенной мерой могла бы стать закрепление части национальной грузовой базы за российскими морскими перевозчиками при их обязательстве строить суда на российских верфях", - сказал он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

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