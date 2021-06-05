Ростовское транспортное кольцо могут достроить на инфраструктурный кредит

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Ростовская область готова к привлечению инфраструктурного кредита для завершения строительства Ростовского транспортного кольца - кольцевой автомобильной дороги вокруг Ростова-на-Дону. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил ТАСС глава региона Василий Голубев.

Ранее власти региона сообщали о желании направить инфраструктурный кредит на развитие коммуникаций, дорог, объектов образования и здравоохранения в рамках развития территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону.

"Мы готовы брать инфраструктурные кредиты. Среди проектов, к которым можно было бы их применить, я бы назвал завершение строительства транспортного кольца вокруг Ростова-на-Дону. Этот механизм мы обязательно будем применять, мы уже готовы", - сказал Голубев.

По словам губернатора, Ростовская область готова реализовывать проекты с привлечением инфраструктурных кредитов на сумму 85,5 млрд рублей. В число возможных инициатив входят объекты жилищного строительства и создание индустриальных парков. "В регионе достаточно объектов, которые через инфраструктурные кредиты позволят нам развивать новые территории и под социальное строительство, и под строительство индустриальных парков, это хороший инструмент", - сказал Голубев.

В апреле этого года президент Владимир Путин заявил, что субъекты РФ смогут получить инфраструктурные бюджетные кредиты по 3% годовых сроком на 15 лет. До 2024 года на эти цели будет выделено в общей сложности 500 млрд рублей.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.