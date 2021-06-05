Глава Минфина Франции назвал историческим решение G7 по налогу в 15% на прибыль корпораций

ПАРИЖ, 5 июня. /ТАСС/. Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр считает исторической договоренность министров финансов стран Группы семи (G7) о том, что минимальный налог на прибыль крупных корпораций должен составлять не менее 15%.

"Мы достигли соглашения по вопросу международного налогообложения XXI века. Это историческое и амбициозное соглашение", - заявил Ле Мэр в видеообращении по итогам их двухдневной встречи в Лондоне, размещенном на его странице в Twitter. "Впервые за долгие годы страны G7 смогли опередить правила международной системы налогообложения XXI века", - подчеркнул министр.

По его словам, "Франция гордится достижением такой договоренности". "В течение последних четырех лет мы на разных уровнях - в ЕС, на международной арене - боролись за справедливое налогообложение", - отметил Ле Мэр.

"Минимальный налог в 15% - это отправная точка, - сказал министр. - В ближайшие месяцы мы будем бороться за то, чтобы эта минимальная ставка корпоративного налога в дальнейшем была настолько выше, насколько это возможно". "Борьба, в частности, продолжится в рамках G20 и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)", - заявил министр.

Ранее в субботу глава Минфина Великобритании, председательствующей в текущем году в Группе семи, Риши Сунак заявил, что министры финансов стран G7 договорились "о принципах введения минимального корпоративного налога на крупные корпорации размером не ниже 15%, который будет действовать на пострановой основе".