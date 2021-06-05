"Почта России" провела испытания трех видов беспилотников

"Прежде всего, мы - очевидный потребитель и оператор различных разработок. Сразу хочу сказать, что беспилотники и аппараты "тяжелого класса" нам очень нужны, прежде всего, экономически. В трех субъектах России мы успешно провели испытания трех типов аппаратов, в том числе способных перевозить тяжелые грузы весом в сотни килограммов на длинные дистанции. Нас интересуют расстояния от 100 км и нагрузка от 50 до 400 кг", - сказал он.

Акимов пояснил, что на Ямале беспилотник первого типа перевез 10 кг на расстояние в 60 км. "На вторых испытаниях мы использовали уже другой тип беспилотника - в первом сценарии он перевез 750 кг на 150 км, во втором - 350 кг на 550 км. На испытаниях в Казани мы тестировали третий тип беспилотника, он перевез 50 кг на 150 км", - добавил генеральный директор. По его словам, в четырех субъектах страны - Чукотка, Камчатка, ЯНАО и ХМАО - будет проводится большой "пилот" по работе с производителями беспилотных летательных аппаратов разного типа в режиме реального времени.

"Это будет непросто, ведь нам предстоит проработать и экономику, и сами аппараты, и наземную инфраструктуру, и людей, и навигацию, и режимы регулирования. Так что пока это будет специальный экспериментальный режим, о котором мы договорились с правительством, и теперь надеемся реализовать проект под патронажем [первого вице-премьера Андрея] Белоусова. Сейчас нам нужно выработать модель, по которой все это будет работать", - сказал Акимов.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.