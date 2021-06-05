SPLAT Global инвестирует 500 млн рублей в новое производство в Новгородской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Компания SPLAT Global и правительство Новгородской области на площадке Петербургского международного экономического форума подписали договор о реализации проекта с предполагаемым объемом инвестиций в 500 млн рублей. Новая производственная площадка в Боровичском районе позволит увеличить производственные мощности и создать новые рабочие места, сообщает в субботу пресс-служба правительства региона.

"Мы 10 лет развиваемся в Новгородской области и считаем, что это очень удачное место как с точки зрения кадрового, научного, технического потенциала, так и относительно логистики, удобно расположенной между Москвой и Санкт-Петербургом. Поэтому мы приняли решение продолжить наше инвестирование, и сегодняшнее соглашение подразумевает инвестирование 500 млн рублей в развитие наших производственных мощностей в Боровичах", - приводит пресс-служба слова генерального директора компании Евгения Демина.

Реализация проекта намечена на 2023 год, уже сейчас планируется создать около 80 рабочих мест. Также ожидается, что новое производство станет резидентом ТОСЭР "Боровичи" до конца этого года. Губернатор области Андрей Никитин, в свою очередь, отметил, что SPLAT - одна из самых социально ответственных компаний в Новгородской области.

Производственная фабрика компании расположена в Окуловском районе. Компания создает продукты с минимизацией экоследа, поэтому более 10 лет фабрика поддерживает программу "СО2-нейтрального производства", в рамках которой высаживает десятки гектаров леса по всему миру, чтобы компенсировать выбросы углекислого газа от производственной деятельности.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.