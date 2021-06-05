Голубев считает, что ежегодный турпоток в Ростовскую область должен достичь 4 млн человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Туристический поток в Ростовскую область, чтобы отрасль стала эффективным бизнесом, должен достичь 4 млн человек в год. Такое мнение на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью ТАСС выразил губернатор области Василий Голубев.

"Туристов ждем больше, чем приезжает сегодня. Я думаю, что наша цель - от 3,5 до 4 млн туристов в год, тогда туризм становится очень эффективным бизнесом для региона", - сказал он. Сейчас, по словам Голубева, ежегодный турпоток в регион не превышает 1,6 млн туристов.

По словам главы региона, в прошлом году количество туристов, посетивших Ростовскую область, увеличилось. На площадке ПМЭФ регион создал предпосылки для дальнейшего роста турпотока.

"Мы приступили к сумасшедшей программе. Соглашение с компанией "Синара", на мой взгляд, беспрецедентный проект, который позволит решить задачу по доведению города Таганрог до статуса туристического центра", - добавил Голубев.

В Ростовской области в последние годы активно развивается событийный и экотуризм. В регионе проходит природный фестиваль "Воспетая степь", на территории области функционирует частный ландшафтный парк "Лога", в городе Азове, одном из старейших городов России, ежегодно проходит фестиваль, посвященный Азовскому осадному сидению донских казаков - знаковому историческому событию XVII века. Туристический бренд Ростовской области "Вольный Дон" в 2021 году удостоился главной награды международного маркетингового конкурса "PROбренд".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.